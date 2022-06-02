مودل إثيوبية تثير غضب السودانيات بقولها: الفتاة السودانية لا تستحق الشاب السوداني الذي يُعامل بقسوة وهو “حنين وشجاع”





أشعلت تغريدة مثيرة لمودل إثيوبية الغضب وسط السودانيات، عبرت فيها عن حبها للرجل السوداني الحنين الشجاع، موضحة أن الفتاة السودانية لا تستحقه وتعامله بقسوة، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وقالت عارضة الأزياء الإثيوبية: الفتاة السودانية لا تستحق الشاب السوداني الذي يُعامل بقسوة، وأضافت: الرجل السوداني حنين وشجاع وشهم.

مما أثار غضب السودانيات إذ علق بعضهن: طيب يا حبيبة نصدرهم ليك امليهم حنان وخليهم معاك.

الخرطوم: (كوش نيوز)