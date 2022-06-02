الصحة تكشف حقيقة وجود إصابات بجدري القرود في السودان





نفت د.ليلي حمد النيل رئيسة قسم الاستجابة بوزارة الصحة الاتحادية ظهور صور بوسائل التواصل الاجتماعي والميديا لأشخاص مصابين بمرض جدري القرود واكدت ان تلك الصور ليست لأشخاص سودانيين وإنما تلك الصور لأشخاص من دول مجاورة.

جاء ذلك خلال قيام ورشة الاستعداد والاستجابة لفصل الخريف والأمراض المصاحبة له والتي أقيمت امس بفندق كورنثيا والاستجابه للاوبئة بمختلف النواقل حيث تختلف طريقة الانتقال من شخص لآخر مشيره الي تلك الفترة شهدت ظهور مرض جدري القرود ويسبب ذلك المرض اوبئة كبيرة تغطي عددا كبيرا أو مناطق محددة ولذلك تحوطت الوزارة بتجهيز عدد من الفرق تتكون من عدد مقدر من الأطباء تقنيي المختبرات من خلال تمليكهم المعلومات وذلك للاستعداد لرصد وتصنيف المعلومات والتبليغ السريع ووصول المعلومات بصورة اسرع ونقلها الي المكان المناسب .

واضافت إن تلك الورش تأتي للاستجابة السريعة وسوف تكون تلك الورشة نقطة الانطلاق لتمليك المعلومات الي كافه الكوادر من أعلي كادر الي أقل كادر لتمليك المعلومات وتقديم الخدمات المناسبة.

صحيفة المشهد السوداني