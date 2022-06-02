ارتفاع كبير في أسعار الخضر بالأسواق





كشفت جولة (الصيحة) عن ارتفاع كبير لأسعار الخضر مقارنة بالأسبوع المنصرم مع ضعف في حركة البيع والشراء، وعزا التجار الارتفاع إلى الحالة الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد.

وأشار تاجر الخضر والفاكهة الحر عبد الرحمن، بسوق بحري لـ(الصيحة) إلى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة رغم وفرتها، ووصفها بالزيادات بالكبيرة وغير المبرَّرة، وقال: تؤدي إلى مزيد من الركود والخسائر للتجار نسبة لضعف القوة الشرائية.

وقال: إن كيلو البصل الأبيض يبلغ (200) جنيه، في الوقت الذي سجل فيه سعر كيلو البطاطس (800~1000) جنيه، بدلاً عن (600) جنيه، الأسبوع المنصرم، أما كيلو البامبي تراوح بين (700 إلى 800) جنيه، وبلغ كيلو الكوسا (1000) جنيه، بدلاً عن (700) جنيه، مشيراً إلى أن ربطة الرجلة الصغيرة بـ (100) جنيه، ربطة الملوخية (200) جنيه، كيلو الجذر وصل إلى (1000) جنيه، بدلاً عن (700) جنيه، وربطة الجرجير الكبيرة (1000) جنيه، بدلاً عن (500)، أما الصغيرة بـ (200) جنيه، بدلاً عن (100)، ولفت الحر، إلى أن كيلو البنجر (300) جنيه، وقطعة العجور بلغ سعرها (400) جنيه، في الوقت ذاته بلغ سعر قطعة الخس (200) جنيه، وقطاعي (200) جنيه، ونبَّه إلى الارتفاع في الخيار الذي وصل سعر الكيلو منه (1000 ) جنيه، بدلاً عن (800) جنيه، ووصل سعر كيلو الليمون (1200) جنيه، (1000) جنيه، منبِّهاً إلى أن سعر كيلو الفلفلية بلغ (2000) جنيه، مسجلة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالفترة السابقة، وبلغ كيلو الشطة الخضراء (1800) جنيه، وسعر الجوال منها (40) ألف جنيه. وشكا عبد الرحمن، من عدم الإقبال على شراء الخضروات وكساد عام يضرب السوق.

الخرطوم: سارة

صحيفة الصيحة