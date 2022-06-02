والي الخرطوم يدشن القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج بفضائية الخرطوم السبت





يدشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عند الساعة التاسعة صباح يوم السبت المقبل في بث مشترك لاذاعة وفضائية الخرطوم، القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الولاية لهذا العام.

وبحث اجتماع مشترك بين المدير العام لأمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم الأستاذ علي إبراهيم الحدقنو والمدير العام لهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم د. يوسف الناير بفضائية الخرطوم الترتيبات الفنية والبرامجية لإعلان القرعة الالكترونية.

وقال الأستاذ علي بأن تدشين القرعة الإلكترونية للموسم السابع برعاية وتشريف والي ولاية الخرطوم يؤكد على تحقيق مبدأ الشفافية وعدالة توزيع الفرص بين مواطني الولاية الراغبين في الحج.

وأشار إلى أن تنفيذ القرعة الإلكترونية على الهواء مباشرة بفضائية الخرطوم ظل منهجاً لولاية الخرطوم منذ العام 1435 ، باعتباره معياراً إيجابياً، مؤكداً على أن عملية التدقيق للمتقدمين للحج ستكون خلال يوم الجمعة لفحص واستكمال البيانات إلكترونياً بعد تخصيص حصة ولاية الخرطوم بعدد ٣٠٧٢ حاجاً موزعين في ٦٤ فوجا.

وأشاد علي بطاقم إذاعة وفضائية الخرطوم على الجهد الذي يقدمونه خلال موسم الحج لتبصير مواطن ولاية الخرطوم بالإجراءات والوقوف على مراحل استكمالها في المراكز حتى موعد مغادرة الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

من جانبه أكد المدير العام لهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم د. يوسف الناير عن تخصيص رسالة إعلامية خلال الخارطة البرامجية تشمل الجوانب الإرشادية والفقهية، مجدداً إستعدادهم البرامجي والفني لبث القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج هذا العام.

سونا