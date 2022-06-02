مُباحثاتٌ في مصر حول تصنيع حديد جسر الدباسين





عقد مدير عام وزارة البنى التحتية مهندس ومدير عام هيئة الطرق والجسور، مختار عمر صابر، ومساعد المدير العام للجسور، خلال زيارتهما لمصر، اجتماعاً اليوم مع المقاول أحمد فتح الباب المدير التنفيذي للشركة المصنعة لبواكي جسر الدباسين بمدينة بني سويف بمصر.

كما قاما بزيارة المصنع وتفقد البواكي المصنعة، واطمأن الوفد على عمليات التصنيع.

وقال المهندس مختار عمر، إن هذه الخطوة تأتي في إطار المجهودات التي تقوم بها الهيئة على مختلف الأصعدة لتكثيف العمل لإكمال الجسر الذي يعتبر من أطول الجسور في الولاية، وحين اكتماله سيعمل على تسهيل الحركة المرورية بين جنوبي الخرطوم وأم درمان.

صحيفة السوداني