مركز التحكّم القومي للكهرباء في السودان: تمّ إعادة الوضع إلى حالة الاستقرار





بعد جهود بذلت من قبل المهندسين بحسب ما أشارت.

كشف مركز التحّكم القومي للكهرباء في السودان، عن أنّ عطلٍ حدث في محطة نقل الكهرباء الرئيسية بمنطقة عدّ بابكر، بسبب الأهوية، ما أدّى إلى حدوث هزّة وخروج بعض الوحدات الحرارية عن الخدمة وطرح للأحمال ويعتبر بمثابة إطفاء جزئي للتيار بعدد من المحطات المتفرقة بالخرطوم وبعض الولايات.

وقال مركز التحكّم القومي للكهرباء بحسب وكالة السودان الرسمية، إنّه تمّ إعادة الوضع إلى حالة الاستقرار، وسيكتمل إعادة المناطق المتأثرة المتبقية الى الخدمة تدريجيًا.

والأربعاء، شهدت مناطق كبيرة في العاصمة السودانية الخرطوم، انقطاع مفاجئ للتيّار الكهربائي، استمرّ حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

باج نيوز