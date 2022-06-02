السعودية: ندعم الجهود الأممية للوصول إلى حل سياسي باليمن





أكدت المملكة العربية السعودية، الخميس، دعمها جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، معربة عن ترحيبها بتمديد التهدئة بين الأطراف اليمنية شهرين آخرين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وقالت الوزارة في بيانها، إن المملكة العربية السعودية ” ترحب” بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد فترة الهدنة (في اليمن) إلى شهرين، “وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي”.

وأعرب البيان، عن الأمل ” بأن يتمكن المبعوث الأممي لليمن من فتح طريق تعز لحركة وتنقل آلاف المدنيين على هذا المعبر المهم للحياة اليومية والمعيشية للإنسان اليمني”.

وأكد ” حرص المملكة على دعم كافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره”.

وأضاف البيان: “على ضوء ذلك تثمن المملكة جهود المبعوث الخاص التي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حلٍ سياسي شامل والمعلنة في مارس (آذار) 2021”.

وأعلنت السعودية في مارس 2021، إطلاق مبادرة لحل الأزمة اليمنية تتضمن وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مطار صنعاء، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة (غرب)، واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة والحوثيين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في البلاد على تمديد الهدنة لشهرين.

وأضاف غروندبرغ في بيان: “تدخل الهدنة المجددة حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية، اليوم الموافق 2 يونيو/ حزيران 2022 في الساعة 19.00 بتوقيت اليمن (16.00 تغ)”.

وأعلنت جماعة الحوثي في تصريح أدلى به مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، نشرته وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها الحوثية الخميس، “قبول المجلس السياسي الأعلى في جماعته وتعاطيه الإيجابي مع الاتصالات والدعوات التي تمت لتمديد الهدنة”.

وحتى الساعة 16:20 (ت.غ) لم يصدر بيان رسمي من الحكومة اليمنية حول تمديد الهدنة .

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أعلن غروندبرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

العربية نت