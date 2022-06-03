السودان يعلن تسجيل أكثر من 36 مليون مواطن





استضافت أكاديمية الشرطة العليا ضمن برامجها الدورية الراتبة التي تقدمها لمنسوبي دورة الزمالة (17) الإدارة العامة للسجل المدني بغرض تقديم برنامج تعريفي خاص بالإدارة بدعوة كريمة من دارسي الدورة تحت رعاية اللواء شرطة حقوقي دكتور أحمد عبد اللطيف عثمان عميد الأكاديمية.

من جانبها قدمت اللواء شرطة حقوقي تغريد مكي الازهري، مدير دائرة الهوية والتسجيل شرحا تفصيليا وتعريفيا عن مهام هذه الدائرة ولجانها ومهامها التي تضطلع بها في عمل حفظ الهوية السودانية وعدم التغول عليها، موضحة أن هذه الدائرة تضم قسم إدارة التسجيل المتجول المناط بها الإشراف على عمل الوحدات المتجولة التي تنشر في بقاع البلاد المختلفة .

من جهته قدم اللواء شرطة صلاح الدين آدم صلاح الدين مدير دائرة الأحوال المدنية شرحا وافيا عن مهام واختصاصات دائرته والمعنية باستخراج شهادة الميلاد وتسجيل المواليد، مضيفا أن عملية تسجيل المواليد لها بعد واهتمام دولي كبير لما لها من أهمية كبيرة في حفظ الحقوق .

إلى ذلك قال اللواء شرطة حقوقي طارق محمد محمد إبراهيم ، مدير الإدارة العامة للسجل المدني إن إدارته تهتم بتهيئة بيئة العمل وتحديث وتطوير الأجهزة المستخدمة في المعاملات لتستوعب إجراء أكبر قدر من معاملات المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم من معاملات السجل المدني المختلفة، مؤكدا الدور الفعال لشركاء السجل المدني في عملية التسجيل كمنظمات المجتمع المدني وبعض المنظمات كاليونسيف، والمفوضية السامية للاجئين، والمؤسسات الحكومية والبنوك التي تعقد الاتفاقيات والبروتكولات .

وأشار إلى أن إدارته قامت بتسجيل أكثر من 36 مليون مواطن، فيما شكر اللواء شرطة حقوقي د أحمد عبد اللطيف عثمان الإدارة العامة للسجل المدني، مؤكدا دورها في حفظ وتأمين الهوية السودانية وأمن على دور اللجان التي تعمل بدائرة الهوية والتسجيل.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أنه خلال البرنامج تم عرض فيلم وثائقي تعريفي عن نشأة وتطور وإنجازات وأهداف وواجبات الإدارة العامة للسجل المدني بجانب تكريم كل من اللواء شرطة حقوقي طارق محمد محمد إبراهيم واللواء شرطة تغريد مكي الأزهري واللواء شرطة صلاح الدين آدم صلاح الدين.

الخرطوم 2-6-2022 (سونا)