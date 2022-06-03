



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022م

صحيفة الانتباهة

محامون يعتزمون مقاضاة البرهان والشرطة

تنحيّ قاضي محكمة قضية”الأمن الشعبي”

الخبير المستقل: رفع الطوارئ خطوة في الاتّجاه الصحيح

هيئة حكومية: اتّساع دائرة الفقر لتشمل الموظفين

مجلس الوزراء يستعجل ترحيل القاطنين على مجاري السيول

صحيفة الصيحة

البرهان يوجّه سفراء بإعلاء المصالح العليا للسودان

الحكومة تطلب من الخبير المستقبل استقاء معلوماته من مصادرها

تنحّي قاضي محكمة خلية الأمن الشعبي

فولكر: الوقت قصير والسودان يمرّ بمرحلة صعبة

قطع الإنترنت..ضوابط مشدّدة في امتحانات الشهادة الثانوية

صحيفة الجريدة

الآلية الثلاثية تشعل الشموع مع أسر الشهداء في ذكرى فضّ الاعتصام

المقاومة تعلن مواصلة التصعيد وتتمسّك بالقصاص

قيادي بالتغيير: ترك سيظلّ جزء من النظام البائد

التمكين الاجتماعي يكشف عن خطة تستهدف شرائح المجتمع

وقفة احتجاجية لأسر الشهداء والمقاومة تواصل التصعيد

صحيفة السودانيٰ :

– والي الشمالية يطّلع البرهان على مشاكل المُزارعين بعدم شراء القمح ومرتبات العاملين وقضايا التعدين

– سقوط سلك من عمود الكهرباء على أحد المنازل بأركويت يتسبّب في وفاة شاب وشقيقته وإصابة والدتهم

– ترك: على الشعب شكرنا لإسقاطنا الحكومة وأحزاب (4 طويلة)

– ترك في حوار مع (السوداني): الإغلاق ليس في حساباتنا العصيان المدني شغل نقابات ولا علاقة لنا به

– نقل عبد الرحيم محمد حسين للمستشفى

– عطلٌ مفاجئٌ في محطة نقل الكهرباء الرئيسية يؤدي إلى انقطاع جزئي

– حَملاتٌ مُكَثّفةٌ لفحص الكحول والمخدرات وسط السائقين

– (17) من طالبي اللجوء في بريطانيا من ضمنهم سودانيون يضربون عن الطعام احتجاجاً على ترحيلهم إلى رواندا

صحيفة بدون عنوان:

– الحج والعمرة تمدد فترة التقديم .. عدد المتقدمين للحج في الخرطوم يتجاوزون ضعف العدد المقرر

– 36 مليون مواطن سوداني تحصلوا حتى الآن على الرقم الوطني

– ضوابط مشددة خلال إمتحان الشهادة الثانوية أهمها قطع خدمة الإنترنت من كل البلد

– وضع غرفة العمليات المركزية لطوارئ الخريف للعام ٢٠٢٢م في حالة التأهب القصوى بصورة عاجلة

– بنك السودان يرد ببيان رسمي على ما اعتقده تفسيرا خاطئا من البعض لقراره الأخير بشأن ضوابط الإستيراد

– المواصفات والمقاييس تخرّج دارسي دورة قادة المستقبل

– الوزير يتفقد التحكم المركزي لقطارات السكة حديد والاستعداد لتشغيل الوابورات الجديدة

– شركة تنمية الصادرات تشرع في انشاء مدينة كاملة لخط انتاج الاقطان والحبوب الزيتية بالحاج عبد الله

– خبير الامم المتحدة لحقوق الانسان يشيد بإجراءات رفع حالة الطوارىء وإطلاق سراح المعتقلين

صحيفة النيل الدولية:

– البرهان يؤكد إهتمام الدولة بالزراعة وقضايا معاش الناس

– زيادة حادة لأسعار السكر في السودان بعد رفع الرسوم الجمركية 733%

– خبير الامم المتحدة لحقوق الانسان يشيد بإجراءات الحكومة السودانية

– المركزي يصدر بيانا حول المعلومات المغلوطة بشأن ضوابط الاستيراد

وكالة السودان للأنباء “سونا”

– قرار بإغلاق جميع الجسور الجمعة عدا جسري سوبا والحلفايا

– تمديد فترة التقديم الإلكتروني للحج

– البرهان يؤكد إهتمام الدولة بالزراعة وقضايا معاش الناس

– البرهان يبعث ببرقية تهنئة للرئيس الإيطالي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

– الأمم المتحدة تدعو لحوار شامل ومباشر ينطلق الأسبوع المقبل

– خبير الامم المتحدة لحقوق الانسان يشيد بإجراءات الحكومة السودانية

– المفوضية القومية لحقوق الإنسان ترحب بزيارة الخبير المعين

– الإطمئنان علي اكتمال تخريج قوات حماية المدنيين

– الصين تدعو السودان للمشاركة في مؤتمر السلام في القرن الإفريقي

– تنسيق مشترك لضمان الحركة لمواطني المناطق الحدودية

– اجتماع مطول بين وزير التعليم العالي وإدارة جامعة الخرطوم

– البنك الاسلامي للتنمية يرفع راسماله الى 7.5 7 مليار دولار

– البنك المركزي يصدر بيانا حول المعلومات المغلوطة بشأن ضوابط الاستيراد

– والي الجزيرة يوجه بمعالجة التحديات التي تعترض منطقة الباقير الصناعية

– بنك السودان يشارك في التظاهرة التجارية بمعرض الخرطوم الدولي

– توقيع مذكرة لتفعيل البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي

– فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

– وزير التعليم العالي المكلف يزور عدداً من الجامعات الحكومية

– دراسة:ازدياد ممارسة ختان الإناث وزواج القاصرات بكسلا

– والي الخرطوم يفتتح مزرعةَ ومعصرة زيوت بجامعة إفريقيا العالمية

– حاكم النيل الأزرق يستقبل وفد اللجنة التسييرية لجمعية الهلال الأحمر

– محلية الضعين تنفذ حملة واسعة لمحاربة الظواهر السالبة

– جراهام يدعو لتوحيد الخطاب الإعلامي ونبذ خطاب الكراهية والعنف

– ضبط شبكة اجرامية تتشط في سرقة انظمة الطاقة الشمسية

– ولاية الخرطوم تتجاوز حصتها في التقديم الإلكتروني للحج

– السجل المدني : تسجيل أكثر من 36 مليون مواطن

– مجلس البيئة يستعين بالبحوث الزراعية لدعم صغار المزارعين بالنيل الأبيض

– مدير الإدارة العامة للمرور يشارك في فعاليات المؤتمر التاسع عشر بتونس

– توزيع (1000)كرتونة غذائية وملبوسات للشرائح الفقيرة بمروي.

– الحصان “يوم زين” أفضل جواد في الموسم

– شركة شنقيتل تلتقي وفد المنتخب الوطني بموريتانيا

– رئيس الاتحاد الموريتاني يُكَرِّم بعثة المنتخبالوطني