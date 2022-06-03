تراجع الودائع يؤثر على أرباح البنوك





وصف بروفيسورعزالدين إبراهيم لـ(السوداني) التراجع في الودائع المصرفية والكتلة النقدية في إبريل المنصرم بالطفيف مقارنة بالفترة من 2021 ــ 2022 والتي قفزت فيها الكتلة النقدية لـ(2) تريليون جنيه لأول مرة في تأريخ السودان ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم.

وقال لـ(السوداني) إن الكتلة النقدية الموجودة في السودان بنسبة (27)% والودائع بنسبة (73)%، مؤكدًا أن انخفاض الودائع يقود لتراجع الكتلة النقدية لافتًا للاتهامات المتكررة للحكومة ووزارة المالية بلجوئها لطباعة النقود.

وقال إن التراجع في حجم الودائع يؤثر بشكل عام على أرباح البنوك وقدرتها على التمويل خاصة القطاعات الإنتاجية.

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