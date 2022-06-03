قطع الإنترنت أثناء امتحانات الشهادة السودانية و تفتيش المعلمين والطلاب





أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن اكتمال ترتيباتها الفنية والإدارية والتأمينية كافة، لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام المزمع انعقاد أولى جلساتها في 11 يونيو الجاري.

وعقدت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية بوزارة التربية والتعليم بالخرطوم، اجتماعًا موسّعًا، ضمّ جميع اللجان الفرعية بالمحليات وكبار المراقبين بمراكز امتحامات الشهادة الثانوية، لوضع اللمسات الأخيرة والختامية لإجراءات هذه الامتحانات.

وقال مدير عام الوزارة قريب الله محمد أحمد، إنه من المتوقّع قطع الإنترت أثناء زمن كل امتحان إلاّ أنّه لا يسمح بتاتًا حمل الهواتف.

وشدّد على منع حمل الهواتف من قبل المعلّمين والمعلّمات والطلاب والطالبات.

ونوه إلى أن جميع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات سيخضعون لإجراءات تفتيشٍ دقيقٍ جدًا دون مجاملة لأحد أو عاطفة لمكان، لأن هذه الامتحانات تهمّ جميع الأسر والمواطنين فلا يمكن أنّ يتهاونوا فيها بأيّ حالٍ من الأحوال.

وأعلن قريب الله، عن ثقتهم الكبيرة في كبار المراقبين، محذّرًا أصحاب الضمائر الخربة من بثّ الشائعات الهدامة والتلاعب بمصير الطلاب والطالبات لأيّ داعٍ من الدواعي.

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