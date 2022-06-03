وفد حكومي إلى السعودية لمعاينة شراء طلمبات مياه البحر الأحمر





وجه رئيس مجلس السيادة ، عبدالفتاح البرهان ، والي البحر الأحمر علي عبدالله أدروب، بالإسراع لحلّ مشكلة المياه بالولاية.

والخميس، أطّلع عبد الفتاح البرهان، على الأوضاع الأمنية والسياسية وقضايا معاش الناس ومشروعات التنمية والخدمات بالولاية.

وقال والي البحر الأحمر في تصريح صحفي، إنّه قدّم شرحًا مفصّلًا لرئيس مجلس السيادة حول الخطوات والمساعي التي تمّت حتى الآن لحل مشكلة المياه.

وأضاف :” وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وجه أمس بشراء طلمبات المياه للولاية”.

وأعلن الوالى عن زيارة مرتقبة لوفد من الحكومة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لمعاينة طلمبات المياه بغرض شرائها وترحيلها إلى مدينة بورتسودان

السوداني