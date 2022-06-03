زيادة جديدة في أسعار تذاكر رحلات الطيران داخل السودان





أصدرت دائرة النقل الجوي بسلطة الطيران المدني السوداني قراراً قضي بزيادة أسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلية وذلك إستجابة للمتغيرات الإقتصادية والتشغيلية _كما أشارت _.

وتقرر أن تكون قيمة تذكرة الجنينة الخرطوم ٨٥ ألف جنيه في حدها الادنى و١١٠ ألف جنيه في حدها الأعلى، نيالا “٧٣_٩٥” ألف جنيه..الفاشر”٦٦_٨٦” ،بورتسودان ” ٦٠_٧٨”،كسلا “٤٦_ ٦٠”، الدمازين “٤٧_٦١”، وأخيراً تتراوح قيمة تذكرة الخرطوم الأبيض بين ٤٦ إلى ٦٠ ألف جنيه في حدها الأدنى والاعلي.

وألغى القرار الأسعار التي صدرت في ١٥ مارس من هذا العام وبدأ العمل بالأسعار الجديدة إعتباراً من الثاني من يونيو.

الخرطوم:طيران بلدنا