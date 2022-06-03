بعد أن تم تحويله لمركز صحي.. إعادة فتح مطار دنقلا





أصدرت سلطة الطيران المدني السوداني قراراً قضى بإعادة فتح مطار دنقلا شمالي السودان أمام حركة الملاحة الجوية.

وكان المطار قد تم إغلاقه عقب تحويل حكومة الولاية الشمالية صالاته إلى مركز لعزل الكورونا وهو الأمر الذي اعتبرته سلطة الطيران المدني عند إصدار القرار يتعارض مع قوانين الطيران.

وعلي إثر طلب تقدم به والي الولاية لسلطة الطيران لتشغيل المطار لموسم الحج سجّل وفد من إدارة السلامة زيارة للمطار لتفتيشه ووقف على كافة مطلوبات السلامة والملاحة الجوية وشملت المدرج، السور، الدفاع المدني،أجهزة الملاحة والاتصالات، والإضاءة المدرجية.

وعقد الوفد إجتماع مع مدير مطار دنقلا وحدد اوجه النواقص التي تحتاج إلى إكمال وتقرر فتح المطار لاستقبال رحلات الحج.

الخرطوم:طيران بلدنا