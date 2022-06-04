شاهد بالفيديو.. “كلب” نادر يتفاعل بالضحكات العالية والواضحة عندما يمازحه صاحبه السوداني ومتابعون: (الكلب دا المخلوق الوحيد البضحك من قلبه في البلد دي)





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إضافة للسوشيال ميديا بالسودان وذلك بعد ساعات من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع الذي حظي بمشاهدات واسعة وتعليقات تجاوزت الآلف تعليق بطله كلب يقوم بحركات نادرة حسبما وصفها المتابعون.

ووفقاً للمقطع المتداول فإن الكلب يصدر ضحكات واضحة عندما يمازحه صاحبه السوداني عبر دغدغته في مناطق معينة في جسمه.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جابنهم تسابقوا على نشر التعليقات الساخرة والضاحكة على الكلب الذي تم وصفه بالكتب النادر, حيث كتب أحدهم موجها حديثه للكلب: (انت الوحيد البتضحك من قلبك في البلد دي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين