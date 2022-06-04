شاهد بالفيديو والصورة.. خلال استضافة على أحدى القنوات.. فتاة سودانية تكشف عن الموقف الذي جعلها تخرج من الحمام عارية تماما ومتابعون (السودان الجاتو تختاهو)





أثارت فتاة سودانية ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك خلال استضافة او استطلاع أجرته معها إحدى القنوات التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد كشفت الفتاة رداً على سؤال عن ما هو أكثر موقف مضحك تعرضت له أو واجهته في حياتها؟

وأجابت الفتاة بكل صراحة ووضوح وبجراءة تحسد عليها أن أكثر موقف مضحك تعرضت له أنها كانت ذات مرة في البيت مع والدها وأعمامها.

وأضافت: دخلت الحمام من الاستحمام وأنا في لحظة سعادة وغناء لاتفاجأ بوجود عقرب على رجلي, حيث تحسست مكانها ووجدت بالفعل.

وختمت ضاحكة: دون أن أتردد خرجت من الحمام مسرعة وعارية دون ملابس, ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد سخر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جراءة الفتاة حيث كتب أحدهم (السودان الجاتو تختاهو).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين