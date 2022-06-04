شاهد بالفيديو.. إعلامية سودانية تناقش القضية الخطيرة والمسكوت عنها.. (شحدة) البنات للأولاد على السوشيال ميديا وتحذر من خطورتها وانتشارها





ناقشت الإعلامية السودانية المعروفة ندى أرباب عبر إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة أصبحت منتشرة جداً بين البنات على السوشيال ميديا.

وقالت أرباب بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين وهي تتحدث عن ظاهرة شحدة البنات للأولاد على مواقع التواصل: (دا رقم بنكك مافي زول نفسه يرسل لي حاجة..الساعة دي حلوة مافي زول نفسه يشتريها لي وغيرها من الكثير والكثير).

وتابعت: (هذه التصرفات هي نوع من أنواع الشحدة ولكن على السوشيال ميديا, ووجهت ندى سؤال للفتيات أليس هذا شحدة؟).

ووجهت الإعلامية حديث ساخن للفتياة اللاتي يحرصن على الظهور بهذه الطريقة (لا يوجد سبب يجعلك تقللين من نفسك ومن كرامتك بهذه الطريقة لأنها في النهاية تعتبر شحدة).

ونصحت رانيا أرباب جميع الفتيات بضرورة الاعتماد على أنفسهن لشراء ما يحتاجهن حتى لو كلف الأمر العمل في مشاريع بسيطة وحتى لو تمكنت الفتاة من شراء ما تشتهيه أو ما تريده بعد أعوام.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد حظيت الإعلامية بإشادات واسعة من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بها وبطريقة طرحها للقضية ومناقشتها بصورة هادفة وجميلة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين