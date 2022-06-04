هيئة مياه الخرطوم: تسرب مياه من بلف رئيسي يوقف محطة الصهريج ببحري





اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن تسرب المياه من بلف رئيسي بمحطة اعادة الضخ ببحري ادي لتوقف المحطة. وابان مدير عام الهيئة، مهندس مستشار محمد علي العجب، في تعميم صحفي امس ان المحاولات جارية حاليا بواسطة فريق مهندسين لصيانة العطل مبينا ان توقف المحطة ستتاثر به احياء شمبات، الدناقلة، الشعبية، المغتربين، الصافية ، السامراب، واجزاء من الدروشاب، معربا عن اعتذاره للمواطنين في المناطق المتاثرة جراء مايحدث لهم من مضايقات جراء نقص الامداد المائي وتوقع ان تعود المحطة للعمل خلال الساعات القادمة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة