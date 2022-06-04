(تاركو) تعلن الاستعداد مُبكراً لنقل الحُجاج إلى الأراضي المقدسة





أكد المدير العام لشركة تاركو للطيران سعد بابكر أحمد محمد نور، اهتمامهم الكبير بالمشاركة بفعالية في إنجاح موسم الحج، ونوه إلى تدشين التحضيرات والاستعدادات لنقل الحُجاج إلى الأراضي المقدسة، وأرجع البداية المبكرة للأهمية الكبرى التي تفردها تاركو للحج.

وأعلن سعد في تصريحات صحفية، جاهزية الشركة لنقل الحُجاج من مختلف ولايات البلاد من أجل راحتهم، وقال “راحة الحاج تُمثل لنا أهمية قُصوى وهدف نسعى بكل جدية لتحقيقه انطلاقاً من قُدسية الحج”.

واضاف أن الجديد في هذا العام ترحيل الحُجاج بالطائرات الجديدة وذلك تكريماً وتقديراً لهم لتلبيتهم نداء الحج، وأشار إلى أن الخدمة لن تتوقف على نقلهم من الولايات ودقة مواعيد الرحلات، بل تشمل الاحتفاء بهم عند المغادرة والعودة، وأضاف “هم آباؤنا وأمهاتنا واخواننا واخواتنا لذا ندرك أهمية أن نوفر لهم كافة سبل الراحة حتى يصلوا ويعودوا من الأراضي المقدسة دون كبير عناء في السفر”.

وعلى صعيد آخر، عبّر المدير العام لتاركو سعد بابكر، عن بالغ سعادته بإضافة طائرة ثانية إلى أسطول الشركة من الطائرات، الذي أكد أنه سيشهد زيادة متواصلة خلال الفترة القادمة بوصول الطائرة الثالثة، واعتبر أن هذه النجاحات تعود إلى دعم الشعب السوداني للشركة وثقته بها، وشدد على أن سعيهم للتطوير سيتواصل للمشاركة في نهضة قطاع الطيران بالسودان.

صحيفة الصيحة