السودان .. خطوات إكمال إجراءات الحجاج عقب إجراء قرعة الحج و مواقع المراكز الصحية





أوضحت أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم ان خطوات استكمال الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام ، عقب إجراء القرعة الإلكترونية واختيار حجاج هذا العام ، ستبدأ بسداد الرسوم عبر بنك الخرطوم وفروعه وفق التكلفة المعلنة للراغبين .

وسيتم السداد بواسطة الرقم الوطني ورقم المتابعة وذلك بعد إعلان القرعة مباشرة اعتبارا من الرابع من يونيو 2022 وحتى 6 يونيو 2022.

وأعلن مجلس الحج والعمرة أن عمليات القرعة ستبدأ اليوم السبت بمشيئة الله في كافة ولايات السودان بحضور حكومات الولايات والمسئولين بأمانات الحج والعمرة وسيتم عقب ذلك إعلان الفائزين.

وطالبت الأمانة الحجاج من التأكد من استلام إشعار الاضافة من موظف بنك الخرطوم بعد عملية السداد، كما يمكن للحاج السداد عن طريق تطبيق بنكك وطباعة الإشعار وتقديمه كمستند سداد.

ونوهت أمانة الحج والعمرة ولاية الخرطوم الي اجراء الكشف الطبي (أ،ب،ج) والتطعيم بلقاح كورونا (كوفيدا 19) في مراكز مجمع فتح الرحمن البشير (بالقرب من تقاطع شارع القصر الجمهوري مع شارع السيد عبدالرحمن)

بالخرطوم ، مركز الكلاكلة القلعة لمحلية جبل أولياء ، مركز الضو حجوج لمحلية أم درمان ومركز عبودة لمحلية كرري، ،مركز الرخا بمحلية أمبدة ، مركز الأملاك بمحلية الخرطوم بحري ومركز حلة كوكو بمحلية شرق النيل.

وأشارت الأمانة الي وجود مراكز للتأمين الصحي بولاية الخرطوم وتشمل مركز المعلم الطبي (الخرطوم السجانة – شرق مجمع الجمهور) ، المتكامل أبو آدم( جنوب مستشفي مكة للعيون في الكلاكلة) ، المتكامل أمبدة ود البشير (غرب كوبري ود البشير) ، معمل أكيورسي شرق النيل(غرب مستشفي شرق النيل) ، مركز العطا الطبي (في مدينة النخيل شارع ليبيا الخلا مقابل القلابات) ومركز الراسي الطبي (الثورة الحارة 38 كرري تقاطع شارع الامتداد مع صابرين).

ونوهت الأمانة الحجاج انه عقب سداد الرسوم، واجراء الكشف الطبي والتطعيم ينتظر الحاج استدعائه هاتفيا للمركز لاستكمال بقية الاجراءات بمراكز تكملة الإجراءات بالخرطوم الكبرى (تشمل محليتي الخرطوم وجبل أولياء) بالساحة الخضراء (ساحة الحرية) بشارع المطار ، بحري الكبرى (تشمل محليتي الخرطوم بحري + شرق النيل) في مسجد متولي بالخرطوم بحري، وأم درمان الكبرى ( تشمل محليات كرري + أم درمان + أمبدة) بمسجد النيلين.

وقالت الأمانة ان اشتراطات تكملة الإجراءات تتمثل في الفوز في القرعة الالكترونية لحج 1443 هـ وتعبئة استمارات البيانات بالمركز وجواز الكتروني (الأصل) ساري المفعول من تاريخ الاول من يونيو 2022 + عدد 3 نسخ منه

والأصل من شهادة اللياقة الطبية المعتمدة من القومسيون الطبي بالمحليات ومراكز التأمين الصحي + عدد 2 نسخ منها والاصل من شهادة تطعيم كورونا معتمدة من الوقمسيون الطبي بالمحليات + عدد 2 نسخ منها واثبات الدفع الالكتروني لتكلفة الحج عبر بنك الخرطوم للمختارين بالقرعة الإلكترونية وعدد 4 صورة فوتغرافية ملونة + عدد 2 صورة بخلفية بيضاء 6 .x4.

صحيفة المشهد السوداني