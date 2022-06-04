الآلية الثلاثية تعقد اجتماعاً مع المجلس الأعلى لنظارات البجا





عقدت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة اجتماع مع المجلس الأعلى لنظارات البجا.

‏و قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الإنتقالية في تغريدة السبت “عقدت الآلية الثلاثية المشتركة بين الاتحاد الافريقي والإيقاد واليونيتامس اجتماعاً صباح اليوم مع المجلس الأعلى لنظارات البجا، استمعت فيه لوجهات نظر المجلس حول عدد من القضايا ومن ضمنها العملية السياسية في السودان”.

و في وقت سابق اتهم رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا ؛ محمد الأمين ترك رئيس بعثة يونيتامس ؛ فولكر بيرتس بتجاهل قضية شرق السودان.

شبكة سودان ناو