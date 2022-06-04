الأمة القومي : استمرار الانتهاكات يعني أن إلغاء الطوارئ هو ذر للرماد في العيون





قال حزب الأمة القومي، إن قادة الانقلاب يتجاهلون دعوات المجتمع الدولي والقوى السياسية والمدنية باحترام الحقوق ووقف الانتهاكات؛ ويعتمدون أسلوب المراوغة فيما يبدو، مشيراً إلى أن ذلك يضع القوى السودانية المؤمنة بالتحوُّل المدني الديمقراطي وحقوق الإنسان أمام واجب الساعة بوحدة الصف وطرح رؤية موحدة من أجل إنهاء الانقلاب بالوسائل السلمية كافة.

و اضاف في بيان له: استمرار الانتهاكات يعني سقوط الانقلاب في اختبار الجدية بشأن وقف العنف ومُحاسبة المسؤولين عنه؛ كباراً وصغاراً، وتابع: ” إلغاء الطوارئ هو ذر للرماد في العيون”.

وقال في ذات البيان: القمع والعسف لن ينسينا المذبحة البشعة التي جرت قبل ٣ أعوام؛ ولا الضرورة الملحة لكشف الحقائق كاملة وتقديم الجناة للقضاء؛ لا بل والوقوف عند كل الانتهاكات التي حدثت منذ الاستقلال وحتى الآن من أجل معافاة حقيقية ولإنصاف كل ضحايا الانتهاكات ورد المظالم.

باج نيوز