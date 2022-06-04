والي الخرطوم يكشف أسباب زيادة تكلفة الحجّ





يقول أحمد عثمان إنّ الولاية تضع كافة الإمكانيات لخدمة الحجاج بداية من الإجراءات وحتى عودتهم بالسلامة لارض الوطن.

كشف والي الخرطوم أحمد عثمان، عن أنّ السبب الرئيسي لازدياد تكلفة الحجّ، لزيادة أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية وسعر صرف الريال مقابل العملة المحلية.

والسبت، دشّن والي الخرطوم أحمد عثمان، القرعة الإلكترونية لاختيار حجّاج بيت الله الحرام للعام 1443 لولاية الخرطوم، بحسب وكالة السودان الرسمية.

وقال أحمد عثمان، إنّ فرص الحج تمّ تحديدها لكلّ دولة استنادًا على معيار الحصة السكانية على أنّ يكون مقابل كلّ مليون نسمة ألف حاج.

وأعلن حمزة سعي الولاية العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية في الموسم المقبل لوضع سياسات تحقق للمواطن توفير فرص تتيح للشرائح الضعيفة أداء فريضة الحج.

باج نيوز