وزير الخارجية الإيطالي: “حرب الخبز العالمية” بدأت





حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، السبت، من أن “حرب الخبز العالمية بدأت” بسبب منع تصدير القمح الأوكراني.

وقال دي مايو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية منها “أمريكان بوست”، إن “حرب الخبز العالمية بدأت بالفعل ويجب أن نوقفها”.

وأوضح أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في إفريقيا، وانتشار المنظمات الإرهابية، والانقلابات؛ يمكن أن يكون سبب ذلك أزمة الحبوب التي نمر بها”.

يشار أنه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم. وتعد الأسمدة الزراعية وسلعها ضرورية للأمن الغذائي لمناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الوزير الإيطالي إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين “يجب أن يتوصل إلى اتفاق سلام في أسرع وقت ممكن، يشمل أيضا اتفاقا بشأن الحبوب مثل اتفاقية وقف إطلاق النار التي تسمح لنا بإجلاء النساء والمدنيين والأطفال الذين يتعرضون للقصف الروسي في شرقي أوكرانيا منذ 100 يوم”.

ولفت دي مايو إلى أن “هناك 30 مليون طن من الحبوب محاصرة في الموانئ الأوكرانية من قبل السفن الحربية الروسية”.

وتابع: “ما نعمل عليه الآن هو دفع روسيا لفك الحصار المفروض على تصدير القمع إلى الموانئ الأوكرانية، لأننا في الوقت الحالي يمكن أن نتعرض لخطر اندلاع حروب جديدة في إفريقيا”.

العربية نت