إعلان حصيلة إصابات في “مليونية ذكرى فضّ الاعتصام”





وفق ما أشارت، فإنّ هناك حالات تمّ علاجها.

أعلنت لجنة أطباء السودان عن 22 إصابة في مليونية الثالث من يونيو.

وقالت اللجنة بحسب تعميمٍ صحفي، السبت، إنّ من بين الإصابات 2 حالة إصابة بالرصاص الحي (إحداهما حالة إصابة في الصدر استدعت تركيب أنبوب صدر، والحالة الأخرى إصابة في الفك)، و(7) حالات إصابة بطلق ناري متناثر -مرجّح أنه سلاح خرطوش (من بينها إصابة في العين)، و(4) حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع.

ويشهد السودان احتجاجاتِ شعبيةٍ منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز