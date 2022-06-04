سياسية
إعلان حصيلة إصابات في “مليونية ذكرى فضّ الاعتصام”
وفق ما أشارت، فإنّ هناك حالات تمّ علاجها.
أعلنت لجنة أطباء السودان عن 22 إصابة في مليونية الثالث من يونيو.
وقالت اللجنة بحسب تعميمٍ صحفي، السبت، إنّ من بين الإصابات 2 حالة إصابة بالرصاص الحي (إحداهما حالة إصابة في الصدر استدعت تركيب أنبوب صدر، والحالة الأخرى إصابة في الفك)، و(7) حالات إصابة بطلق ناري متناثر -مرجّح أنه سلاح خرطوش (من بينها إصابة في العين)، و(4) حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع.
ويشهد السودان احتجاجاتِ شعبيةٍ منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان.
باج نيوز