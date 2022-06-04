البرهان يؤكد إلتزام السودان بالتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان





أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حرص السودان وإلتزامه بقضايا حقوق الإنسان بإعتبارها جزءا اصيلا من عقيدة وعادات وتقاليد الشعب السوداني.

ودعا سيادته لدى لقائه بمكتبه اليوم الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ، إلي عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بحيادية.

وأوضحت مديرة إدارة حقوق الإنسان و المرأة والطفل بوزارة الخارجية في تصريح صحفي أن الغرض من اللقاء إطلاع رئيس مجلس السيادة على نتائج زيارة الخبير المستقل للسودان واللقاءات التي أجراها.

وأضافت إن رئيس المجلس السيادي رحب بالخببر المستقل وأكد له تعاون السودان مع كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان ودعاه لتوخي الحياد وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكالة سونا