دول أوروبية تفاجئ السودان بطلباتِ بشأن”اللحوم”





يقول سعد إنّ القطاع الخاص يجب أنّ يكون له دورُ ليس في الصادرات فقط، بل في المواعين وإنتاج الأعلاف والمحاجر، والمسالخ.

كشف وكيل وزارة الثروة الحيوانية الأمير جعفر سعد، عن تلقيهم عديد من الطلبات تهدف استيراد لحوم وحيوانات حيّة.

وقال جعفر سعد، بحسب وكالة السودان الرسمية، إنّ هناك عديد من الدول الأوروبية، دفعت بطلباتٍ لاستيراد لحومٍ سودانية.

وأضاف” أمامنا طلبات كثيرة للحوم وحيوانات حية، حتى من الدول الأوروبية التي لديها بعض المحاذير من استيراد لحوم من دول إفريقية وهي قدّمت طلباتها لاستيراد لحوم سودانية”.

وشدّد سعد على أهمية توحيد الجهود في مجال الصادرات مع كلّ شركاء الصادرات في تعظيم الصادرات السودانية في اللحوم الحيّة والمذبوحة.

باج نيوز