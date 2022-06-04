بيان توضيحي من شركة تاركو للطيران حول رحلة الخرطوم- جدة





بيان توضيحي من شركة تاركو للطيران

أصدرت شركة تاركو للطيران بيان مساء يوم السبت جاء فيه:_

تناولت عدد من مواقع التواصل الإجتماعي اليوم السبت خبر عن عودة طائرة الشركة في رحلتها رقم TQQ202 بعد الأقلاع من مطار الخرطوم الى جدة ، و للأسف بعض ما تناولته الوسائل يدل على عدم المهنية وضعف العلاقة بالمجال لوصفها ماحدث بالكارثة التي نجا منها الركاب وهذا الوصف يبدو غير مهني.

نوضح هنا أنه و بعد إقلاع الطائرة من مطار الخرطوم عند الساعة 05:20 تعرض المحرك الأيمن للطائرة لضربة طائر ( bird strike ) وهذا تبين من مؤشر الاهتزاز الخاص بالمحرك المتضرر و بعد 10 دقائق قرر الكابتن عدم مواصلة الرحلة لأسباب تتعلق بالسلامة و ذلك بعد التواصل مع برج المراقبة و إخطاره بالعطل و طلب العودة، ومن ثم تم إخطار الركاب بتغيير المسار و العودة لسبب فني و كان الهبوط طبيعياً .

وعلى الفور تم تجهيز الطائرة المجدولة كبديل و بسرعة عالية تؤكد جاهزية الأطقم التشغيلية الأرضية، وهذا يُعد دليل تميز لهذه المنظومة ويؤكد على احترافية الصناعة و شركات الطيران السودانية .

اخيراً.. لا يخلو تاريخ الطيران من حوادث ارتطام الطيور بالطائرات او دخولها في المحركات بسبب قوة شفط الهواء ، وبدورنا نناشد سلطات الدفاع المدني الحد من ظاهرة اسراب الطيور التى تحلق في سماء المطار لما لها من خطورة علي حركة الطيران.

الخرطوم:طيران بلدنا