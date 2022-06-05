شاهد بالفيديو والصورة.. حسناء سودانية فائقة الجمال تستعرض بجسمها الفاتن وملابس المثيرة أمام أنظار المارة ومتابعون (قارورة عطر أصلية للاسف أهملها العطار)





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة فتاة سودانية حسناء قيل أنها موديل وهي تستعرض بجسمها الفاتن وملابسها المثيرة على أحد الشواطئ وأمام أنظار المارة.

الفتاة التي تم وصفها بالحسناء ظهرت في لقطات عديدة تم تركيبها داخل أغنية (خلوهو يزعل وينحرق) كما هرت في أماكن مختلفة مثل الشاطئ والمنزل وغيرها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم شنوا هجوم قاسياً على الفتاة بسبب ظهورها بهذه الملابس المثيرة, فيما كتب أكثر المعلقين تعاطفاً معها مقطع من إحدى أغنيات فنان الطمبور جعفر السقيد الذي قال فيه (قارورة عطر أصلية للاسف أهملها العطار).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين