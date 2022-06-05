شاهد بالفيديو.. فتاة تونسية ذات جمال ساحر ومبهر تصيب شاب سوداني بالدهشة بسبب معرفتها لمعظم المدن والأكل السودانية التي تجهلها بعض السودانيات..ومتابعون (انتي بس البتستاهلي الذهب والصالات والمهر)





تسببت فتاة تونسية الجنسية في تفجير ثورة من الاعجابات والتفاعلات على مقطع فيديو ظهرت فيه وكشفت فيه عن المامها بأشهر المدن السودانية وأصعب الأكلات السودانية أيضاً.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة عبر إحدى تطبيقات التواصل عبر الكاميرا, وتحدثت الفتاة في مكالمة أجراها معها شاب سوداني عن تفاصيل قد تغيب عن بعض الفتيات السودانية.

حيث قالت ردا على سؤال الشاب السوداني عن مدى معرفتها بالمدن السودانية؟ حيث أكدت أنها تعرف دارفور وشندي والجزيرة وأم درمان.

الفتاة ذات الجمال الساحر كما وصفها المتابعون جعلت بعض المعلقين يشككون في جنسيتها على الرغم من أنها أقسمت انها تونسية.

ولعل سبب التشكيك في جنسيتها هو معرفتها باسماء بعض الأكلات السودانية الشعبية مثل (الكول وام فتفت وأم تكشو وأم بق بق وأم رقيقة) وكلها أكلات سودانية شعبية وعريقة.

وبحسب رصد محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد أجمع معظم المعلقين على أن هذه الفتاة تستحق كل ما يفعله الشاب السوداني لمواطنته من ذهب وقولة خير ومهر وصالات أفراح نظير الزواج منها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين