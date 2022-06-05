مياه الخرطوم: عودة محطة الصهريج بحري إلى الخدمة وتشغيلها بالطاقة القصوى





أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عودة محطة الصهريج بحري إلى الخدمة بعد اكتمال الصيانة في البلف الرئيس الذي أدى لتسرُّب المياه إلى داخل الوحدات الرئيسة وتوقفت على إثره المحطة، وأبان مدير مياه محلية بحري مهندس معتز صلاح الدين، إن الجهود الفنية والهندسية التي استمرت لأكثر من 10 ساعات، أفلحت في صيانة البلف الرئيس وما ألحقه من أضرار بالمحطة، وقال: إن المحطة الآن عادت إلى الخدمة بطاقتها القصوى، مشيراً إلى أن الإمداد المائي سيصل إلى المناطق المتأثرة تدريجياً، وعزا ذلك لخلو الشبكات والخطوط من المياه التي تحتاج إلى وقت حتى تصل إلى مرحلة الامتلاء الكامل، معرباً عن اعتذاره للمواطنين في تلك المناطق جراء ماحدث لهم من مضايقات.

صحيفة الصيحة