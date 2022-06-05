المراجع العام : تجاوزاتٌ في بنوك وشركات الجيش والأمن تُخضع للمراجعة





أقر المراجع العام فخر الدين عبد الرحمن، بأن (50%) من المؤسسات والوحدات الحكومية لا تلتزم بتوصيات ديوان المراجع العام، وأكد أن كافة الشركات التي تساهم فيها الحكومة تُخضع للمراجعة، مشيراً إلى أن شركات الجيش والأمن والشرطة تُخضع للمراجعة أيضاً.

وقال المراجع العام في حوار مع (الصيحة)- يُنشر اليوم، إنهم أودعوا تقاريرهم وملخصاتهم وتوصياتهم للسنوات الثلاث الماضية، منضدة المجلس، مُشيراً إلى أن المجلس السيادي لم يناقش تلك التقارير، وأضاف “لم يتم استدعاء المراجع أو اللجان المُختصة بالديوان لمناقشة تلك التقارير، قد يكون المجلس السيادي كوّن لها لجاناً وغيرها، لكن بالنسبة لنا لم تناقش عبرنا”.

وكشف المراجع العام عن حالات اعتداء على المال العام بولايتي غرب كردفان والجزيرة وتم إخطار النيابة وسيتم الدفع بها إلى القضاء، وأضاف “كما توجد تجاوزات من بعض البنوك ومُخالفة لمنشور بنك السودان المركزي”، وتابع “وهناك اعتداءاتٌ سابقةٌ وهي من الأعوام 2019، 2020 و2021م.

الخرطوم- أم بلة النور

صحيفة الصيحة