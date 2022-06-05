برهان تية: تعرضنا لظلم بشع من حكم المباراة أمام موريتانيا





قال مدرب المنتخب السوداني برهان تيه إن الفريق تعرض لظلم بشع من حكم المباراة أمام موريتانيا التي خسر فيها السودان بثلاثية نظيفة أمام صاحب الأرض في تصفيات أمم أفريقيا.

وقال برهان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “لانرمي الهزيمة بالكامل على التحكيم لكنا تعرضنا لظلم بشع”، و أضاف “خسرنا المباراة في 5 دقائق حين استقبلنا الهدف الأول والثاني”.

لافتاً إلى أن حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء غير صحيحة على المنتخب السوداني أحرز منها الموريتاني الهدف الاول، و نوه إلى أن الحكم بالقابل تقاضى عن أخرى صحيحة للسودان ففي بالشوط الثاني .

وقال “الدهشة أصابت الجميع والحكم ينقض هدفنا الصحيح الذي كان سيغير مسار المباراة”، وأشار إلى أت المباراة تلعب على جزئيات و قال “لم نكن نود الاعتماد على الارسال الطويل و

لاعبينا لايمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع تفاصيل جزئيات تحسم مثل هذه المباريات”.

ودعا برهان لتجاوز نتيجة اللقاء ونوه إلى أن التصفيات بدأت ولم تنتهِ و سيعملون على تصحيحها والتركيز على مواجهة الكنغو المرتقبة.

وقال “لدينا ثلاثة محترفين في الخارج لديهم القيمة المؤهلة لاستدعائهم وتعذر انضمامهم لأسباب متفاوتة”، و أضاف “منتخبنا شاب وسيتطور ونثق في قدرتنا على الإصلاح السريع”.

باج نيوز