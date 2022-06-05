افتتاح أسواق البيع المخفَّض بأم درمان





تفتتح أسواق المؤسسة التعاونية للبيع المخفَّض أسواق أم درمان ويشرِّف الاحتفال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ووالي الخرطوم وعدد من التنفيذيين ووزراء القطاع الاقتصادي وزير الصناعة والتجارة ومديري البنوك وشركات القطاع الخاص.

وأكد المدير العام للمؤسسة اللواء عادل العبيد، إن أسواق أم درمان تمثُّل أكبر ثاني مشروع من مشاريع البيع المخفض للمؤسسة وتقدم خدمات البيع المخفض بنسبة تقل بـ (40٪) من الأسواق الأخرى، مبيِّناً أن الأسواق تمثِّل قفزة كبيرة وشهدت تطوراً ملحوظاً في الشكل والمضمون.

وقال في تصريحات صحفية أمس: إن السوق يوفِّر حلول لمشاكل الغلاء والضنك المعيشي الذي يواجه المواطنين، وأردف: نحن كقوات مسلحة سعينا لإلقاء سهمنا بشكل واضح في حل الضائقة الاقتصادية ومثلما نحرص على الاستقرار الأمني –أيضاً- قيادة الجيش تحرص على تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن، منوِّهاً للحاجة المتزايدة لمثل هذة الأسواق لخدمة منطقة المهندسين وبقية مناطق أم درمان المختلفة، وجزم بتوفير (150) منفذاً للاحتياجات كافة من السلع الغذائية حوالي 4 منافذ، بجانب منافذ للأجهزة الكهربائية والمعدات الطبية وغيرها، مشيراً إلى فتح فروع بالسوق لبنك أم درمان الوطني والبنك السوداني الفرنسي، ولفت إلى إنشاء مركز صحي للعلاج وصيدلية للمساهمة في علاج العاملين بالسوق، فضلاً عن الاهتمام بالجانب الترفيهي للأطفال بإنشاء حديقة حديثة، وتعهَّد عادل بالاستمرار في إكمال خطة الأسواق المقترحة في كل من: كرري والخرطوم، وأكد أن أسوق أم درمان سوف تعمل وفقاً للخطة الموضوعة واستصحاب المناسبات الموسمية لشهر رمضان والعيدين والمدارس، وقال: لم نغفل الجانب الثقافي وتم توفير مسرح مكشوف للأعمال الثقافية والفنية، وأوضح بأن الهم الاقتصادي يتطلَّب تضافر الجهود من الجهات كافة ذات الصلة، وثمَّن جهود القطاع الخاص ومساهمته في إثراء تجربة الأسواق والقيام بدورهم الوطني تجاه معاش المواطن، وقطع بتطبيق اللوائح والقوانين تجاه المخالفين داخل الأسواق.

الخرطوم: رشا التوم

صحيفة الصيحة