ترك ينفي إغلاق شركة الموارد المعدنية وشركات التعدين بشرق السودان





نفى رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموميات المستقلة سيد محمد الأمين ترك ناظر قبائل الهدندوة، نفى ما تناقلته وسائط إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي عن إغلاق المجلس للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وشركات التعدين بولاية البحر الأحمر.

وقال الناظر ترك في تصريح مصوِّر إنه لم يتم إغلاق الشركة السودانية ولا توجد نوايا للإغلاق، مبيناً أن الشركة السودانية واحدة من مؤسسات شرق السودان ولا يمكن إغلاقها.

هذا وكان تعميم صحفي، منسوب إلى المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة أعلن إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وشركات التعدين بولاية البحر الأحمر.

وقال المجلس إن الخطوة تأتي في إطار التصعيد المعلن بعد انتهاء المدة الزمنية التي أمهلها المجلس للسلطة الحاكمة في السودان..

سونا