منظمة تتوقع انهيار سد النهضة الاثيوبي وغرق السودان





أكد المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية والباحث السياسى زيدان القنائى ان الولايات المتحدة الامريكية لن تمارس اية ضغوط على اثيوبيا بشان ملف السد الاثيوبى بسبب التنافس الصينى الامريكى داخل اديس ابابا ودخول روسيا ايضا على خط التنافس بافريقيا واثيوبيا.

واشار القنائي في تصريح صدر عنه، أن سد النهضة الاثيوبى مصيره الحتمى الانهيار مما سيؤدى الى غرق السودان بالكامل بفعل العوامل الجيولوجية والانهيارات الارضية بمنطقة السد او الزلازل العنيفة والتغيرات المناخية.

وانتقدت المنظمة الخطوات الاحادية من جانب اثيوبيا بالاستعداد للتخزين الثالث بعيدا عن دولتى المصب مصر والسودان اضافة الى انتهاك الاتفاقيات الدولية.

صحيفة المشهد السوداني