سياسية

مساعدة وزير الخارجية الامريكى للشئون الافريقية تزور السودان

2022/06/05
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اعلنت وزارة الخارجية الامريكية امس فى بيان صحفى ان مساعدة وزير الخارجية الامريكى للشئون الافريقية مولى فى ستزور السودان فى الفترة من الخامس للتاسع من شهر يونيو الجارى لدعم العملية التى يقودها السودانيون لحل الازمة السياسية التى تشهدها البلاد بتسهيل من بعثة الامم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان و الاتحاد الافريقى و منظمة الايقاد.
واشار البيان ان المسؤولة الامريكية ستاتقى خلال وجودها فى السودان بقطاع واسع من اصحاب المصلحة والفاعلين السياسيين السودانيين وحثهم لاغتنام الفرصة التى توفرها العملية التى تقوم بتسهيلها الالية الثلاثية المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقى والايقاد لاستعادة الانتقال الديموقراطى والاستقرار الاقتصادى ودعم السلام.

وكالة سونا

2022/06/05