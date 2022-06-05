والي الخرطوم يتابع عودة الضخ العالي لمحطة مياه بحري





تابع والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة في ساعة متأخرة من ليلة أمس عودة محطة الضخ العالي لمياه الشرب بالمنطقة الصناعية بحري للعمل بكامل طاقتها ، بعد تعرضها لعطل توقفت بسببه عن ضخ المياه لأحياء بحري الشمالية وأجزاء من شرق النيل .

وقال مدير المحطة أن إنقطاع التيار الكهربائي عطل طلمبات الضخ مما أدى إلى تراكم المياه في الخزان الرئيسي وخروجها إلى موقع الطلمبات .

وأضاف أن الوضع كان حرجاً للغاية غير أن تفاني عمال الهيئة ودعم محلية بحري بالآليات ساعد في السيطرة على الموقف وتجفيف المياه حول الطلمبات معلناً أن المعالجة الجذرية التي تضمن عدم تكرار المشكلة سيتم الشروع فيها إعتباراً من اليوم.

وكالة سونا