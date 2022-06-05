تاركو تدشن برنامج تكريم الركاب الأكثر سفراً على رحلاتها





دشنت شركة تاركو للطيران برنامج تكريم الركاب الأكثر سفراً على متن طائراتها بالإضافة إلى نجوم المجتمع، وجاءات البداية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بتكريم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي “محمد محمد خير” وذلك في رحلة الشركة من القاهرة إلى الخرطوم.



وكان الصحفي “محمد محمد خير” عائداً من دولة كندا عبر القاهرة واستقل رحلة تاركو إلى الخرطوم، وأبدى كامل تقديره واحترامه بخطوة تكريمه التي أكد أنها تركت إثر إيجابي لديه، مشيداً بتطور الشركة.

والجدير بالذكر أن تكريم الركاب الأكثر سفراً عبر طيران تاركو _بحسب الشركة_ يأتِ تقديراً لإختيارها ناقلاً مفضلاً، ورأت أن التكريم سيكون شهرياً لأحد الركاب عبر إحتفال مصغر داخل الطائرة.

الخرطوم:طيران بلدنا