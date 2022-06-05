السيسي: لم ندخل في صراع مع أشقائنا من أجل زيادة حصتنا من مياه النيل





قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حصة مصر من مياه النيل هي 55 مليار متر مكعب، وإنها لم تتغيّر منذ أن كان عدد السكان 3 ملايين نسمة وحتى الآن. وتساءل السيسي: “هل دخلنا في صراع مع أشقائنا من أجل زيادة هذه الحصة؟.. لا”.

وأكد السيسي، في كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الأول بأفريقيا، أن مصر دولة أفريقية مثل باقي دول القارة، مواردها ليست كثيرة، وذات عدد سكان ليس بقليل، حيث يتخطى الـ100 مليون نسمة، ولكن مصر على أتم استعداد للتعاون مع الدول الأفريقية في كل المجالات.

صحيفة السوداني