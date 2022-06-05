سفير الهند لدى السودان يزور محلية سنار ويعد بتقديم الدعم





وصل إلى محلية سنار اليوم سفير جمهورية الهند لدى السودان، وكان في استقباله في مدخل المحلية السيد المدير التنفيذي لمحلية سنار الأستاذ عبد الله عطا المنان وأعضاء لجنة أمن المحلية بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمنشآت سنار عاصمة الثقافة الإسلامية الأستاذ مزمل عبدالصادق فرج الله.

وهدفت الزيارة إلى تفقد المؤسسات الحيوية على رأسها خزان سنار ومركز سنار الإقليمي للحوار والتنوع الثقافي وأحد منشاءات سنار عاصمة الثقافة الإسلامية، وأكد المدير التنفيذي لمنشاءات سنار عاصمة الثقافة الإسلامية الأستاذ مزمل عبد الصادق أن هذه المباني تمثل الإرث التاريخي السناري التليد وهي رمزية للحضارة السنارية القديمة.

من جانبه أكد سفير جمهورية الهند لدى السودان مبارك باوا سيد أزلية العلاقات التي تربط بين الهند والسودان، وقال إن بلاده مستعدة لدعم المحلية في إطار إنعاش الاستثمار وتنمية القدرات عبر المنح الدراسية والدورات التدريبية في المجالات كافة، وأكد السفير استعداد بلاده لدعم محلية سنار في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن زيارته لمحلية سنار هدفت لتعزيز العلاقات الازلية التي تربط الهند والسودان.

وكالة سونا