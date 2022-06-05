التعدين يقلص المرعى بالبطانة ويُهدِّد القطاع الحيواني بالقضارف





أقرّ مدير إدارة الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية الفاضل فرح، بأن هناك صُعُوبات جمّة تُواجه قطاع الثروة الحيوانية بالقضارف، في مقدمتها توسع القطاع الزراعي على حساب المراعي بالولاية، ولا سيَّما الزراعة شمال خط المرعى.

وأشار الفاضل بحسب (سونا) اليوم، إلى تعديل مسار خط المرعى بخصم مساحة (651,422) فدانا لصالح القطاع الزراعي بعرض (171) كلم، بجانب استقطاع مساحة (67) ألف فدان ما يُعرف بالمثلث شمال خط المرعى.

وشكا من انعدام الخدمات بها إلى جانب الزراعة داخل الغابات والتي تعد نزلاً للحيوان، وحذّر من مغبة استخدام الكيماويات في مناطق التعدين بالبطانة باعتبارها المرعى الطبيعي لأكثر من ثماني ولايات بالسودان، وقال إن جملة المساحات المُقتطعة للتعدين على حساب المرعى بالبطانة بلغت (1,7) مليون فدان من جملة مساحة المرعى والبالغة أربعة ملايين فدان.

صحيفة الصيحة