شاهد بالصور.. أخيراً فتاة “الاستوب” التي طلبت الزواج عبر لافتة رفعتها في الشارع العام تعلن زواجها رسمياً من شاب ذو أخلاق عالية ورفيعة





تقدمت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعدد من الناشطين بالسودان بالتهانئ الحارة للفتاة التي اشتهرت باسم فتاة (الاستوب) وذلك بعد إعلان عقد قرانها على شاب معروف.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تم وبصورة رسمية عقد قران الشاب المهذب والمحترم الاستاذ/ النور محمد النور على ست الحسان باشمهندس اسلام محمد ( فتاة الاستوب) وسط فرحة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان والذين تعاطفوا مع الفتاة بشكل كبير.

أصدقاء العريس من الذين ينشطون على فيسبوك قاموا بتهنئة صديقهم وأشادوا بأخلاقه العالية بعد إعلانهم عن معرفتهم به عن قرب.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تصدر خبر فتاة الأستوب الترند بالسودان وتم تداول صورة عقد الزواج على نطاق واسع مع إعادة نشر قصتها التي أثارت ضجة غير مسبوقة في وقتها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين