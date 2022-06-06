شاهد بالصور.. نجمة السوشيال ميديا اسراء الشهيرة باسم (أم رويس) تعلن عن عقد قرانها وساخرون (واحدة من النجمات البورة بتاعتها اتفكت عقبال الباقيات)





أعلنت صفحات بارزة تنشط على فيسبوك عن عقد قران نجمة السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة اسراء عوض التي اشتهرت باسم (أم رويس).

وبحسب صور قامت برصدها محررة موقع النيلين فقد ظهرت (أم رويس) وهي تقف أمام زوجها كما ظهرت في صور أخرى وهما يتبادلان لبس (الدبل).

صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من جانبها امتلأت بتعليقات التهانئ والتبريكات لاسراء مع تمنيات بحياة زوجية سعيدة.

ورصدت محررة موقع النيلين بعض التعليقات المباركة للزوجين كما رصدت تعليقات ممازحة ومباركة في نفس الوقت, حيث كان أبرزها تعليق من أحدهم قال فيه: (واحدة من النجمات البورة بتاعتها اتفكت عقبال الباقيات..لكن مبروك اسراء والله وحياة زوجية سعيدة باذن الله).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين