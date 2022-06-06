شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يبكي في ليلة زفافه والعروس تواسيه وساخرون (يا ترى ببكي رومانسية ولا من المستقبل الذي ينتظره؟)





نشرت صحات بارزة تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حصد أكبر قدر من التفاعلات والتعليقات بعد ساعات قليلة من نشره.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر الفيديو الذي تصدر الترند وحصل على أعلى نسبة مشاهدات لمقطع فيديو خلال اليومين الماضيين, عريس سوداني مع عروسته في ليلة زفافهما.

زظهر العريس وهو متفاعلاً ولم يتمالك نفسه لحظة رؤيته لعروسته, حيث ذرف الدموع لتقوم عروسته بمواساته في لقطة تدل على معاناة العريس من أجل الوصول لعروسته وه ما تحقق بالفعل.

ووفقاً لتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة والتي تابعتها محررة موقع النيلين, فقد جاءت أكثر مشيدة بلقطة العريس ومباركة لهما مع تمنيات صادقات بحياة زوجية سعيدة.

فيما جاءت بعض التعليقات ساخرة والسبب في ذلك الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه السودان, حيث كتب ساخر تعليق في شكل سؤال (يا ترى العريس ببكي رومانسية ولا من المستقبل الذي ينتظره؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين