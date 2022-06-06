مقاومة الخرطوم تعلن نقطة تجمّع موكب السادس من يونيو





تقول التنسيقية”لن نبرح أماكننا فما زال القاتل حرًا، وما زالت الدماء تنزف ،وأرواح الابرياء تحصدها آلة البطش والقمع”.

أعلنت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم، عن تسيير مواكب بالخرطوم شرق، الأثنين، ضمن التصعيد الثوري المفتوح.

ودعت مقاومة الخرطوم كافة سكان أحياء الخرطوم شرق للمشاركة في المواكب، رفضًا لجرائم الانقلابيين.

وطالبت بالتوجّه إلى نقطة التجمّع الشرقي مع الستين في الواحدة ظهرًا، مشيرةً إلى أنّ الموكب سينطلق حاملاً شعارات ومطالب الشعب”.

وأشارت المقاومة إلى أنّ المواكب ستتوجه إلى ميدان بريّ الدرايسة.

ويشهد السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، مظاهرات متواصلة، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز