محامو الطوارئ تحمل الشرطة سلامة المتهمين في قضية قتيل الاستخبارات





كشفت هئية الدفاع المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي،عن تعرض موكليها للتعذيب في سجون ومعتقلات غير معلومة من قبل قوات اقتادتهم من منازلهم بدون أوامر قبض من النيابة، ولم يتم توجيه اي تهمة لهم وجعلتهم رهائن ومنعتهم من مقابلة محاميهم، كما رفضت تلقيهم العلاج بعد تعرضهم للتعذيب حتى يشهدوا ضد رفاقهم، فضلاً عن تقدمهم بثلاثة طلبات للعلاج ، ووصفت حالة أحد المعتقلين بالخطرة لجهة انه يعاني من مشاكل صحية، وحملت النيابة والشرطة مسؤولية سلامة المتهمين.

وقالت ممثلة الدفاع عن المتهمين، د. رنا الشريف في مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن شباب الديم المتهمين بقتل الرقيب انس بدار المحامين بالعمارات أمس ان يومية الإجراءات القانونية والتحقيقات الجنائية اهملت (كود) القانون وتعمل بـ(كودها) الخاص بعد الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي – على حد قولها.

وفي السياق ذاته قالت المحامية إيمان حسن إن النيابة تخلت عن دورها، بتسترها على انتهاكات التعذيب للمهتمين، واضافت النيابة و قسم الشرطة سيف مسلط على الشعب السوداني، ، هم فوق للقانون، والبرهان منحهم صلاحيات لقمع الثوار، وأردفت سوف يأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل من اخل بحق الشعب السوداني والقانوني، وهذا اليوم أراه قريبا.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة