والد الشهيد عبد السلام كشة يحذر من ظهور أجسام تتبنى قضايا الشهداء





حذر والد الشهيد عبد السلام كشه من ظهور أجسام تتبنى قضايا الشهداء وقال في تعليقه على مطالبة منظمة الافلات من العقاب بلجنة دولية في فض الاعتصام لـ”الجريدة” الى انهم كأسرة شهيد لم يتم الاتصال بهم من قبل منظمة إنهاء الإفلات من العقاب.

و طالب المنظمة بالتضامن مع الجهات التي تتولى ملف الشهداء مشيراً الى ان الجهات التي تتولي ملف الشهداء معروفه وتباشر اعمالها ولها ملفات معروفه مستشهداً بمحامي الطوارئ التي تتولى ملف المعتقلين وتعمل على الافراج عنهم. وأضاف كشة اذا كانت المنظمة قانونية يجب أن تتضامن مع تحالف المحامين الديمقراطيين.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة