لجان المقاومة : حديث حميدتي عن التزامه بحقوق الإنسان يؤكد رغبته في المزيد من العنف





سخرت لجان المقاومة من التصريحات التي ادلى بها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو حميدتي، التزامه بترقية حقوق الانسان، وقطعت بانه يحاول التخلص من الضغط. وقال عضو لجان مقاومة فضل حجب اسمه لـ(الجريدة) : ” هذا ليس اول ولا اخر إلتزام يعمل ضده قبل كده التزم بحماية الثورة وكانت النتيجة انو قتل المئات من الثوار “، وأضاف : “سلوك حميدتي يخبرنا انه يسعى لمزيد من العنف عبر تكريس موارد الدولة وتغيير آلة العنف لصالحه “، وقطع ان حميدتي استقطب كل العناصر المسئولة عن العنف والتعذيب من افراد الحركة الاسلامية في عهد البشير إلى استخبارات الدعم السريع والعالم باكمله يعلم علاقاته المشبوهة بـ”فاغنر و روسيا“.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة