الطرق والجسور: 200 الف دولار فتحت المجال لشركات وهمية لعطاءات الطرق





كشف مدير عام هيئة الطرق و الجسور، الباشمهندس جعفر حسن، عن ان اللجنة كشفت عن وجود شركات وهمية اطلق عليها شركات “سمسرة” لا تمتلك الآليات والامكانيات المالية في وتقوم بالتقديم للعطاءات التي تعلنها الهيئة من اجل “السمسرة؟، وتدفع بمستندات غير حقيقية للجنة العطاءات تتعهد فيها بضمانات لكي يرسى العطاء عليها.

واوضح المدير العام، في تحقيق ينشر ضمن عدد اليوم، بأنه عقب ارساء العطاء للشركة تقوم بدفع مقدم 20% من قيمة العطاء، بما يقدر بحوالي 200 الف دولار، و ذلك ما فتح المجال للشركات الوهمية للاستفادة من المبلغ لشراء الآليات.

وكشف المدير العام عن تشكيل لجنة منذ العام 2021م لزيارة مواقع الشركات قبل التقديم للعطاء للتأكد من ان تلك الشركات تمتلك الآليات والامكانيات المالية لتنفيذ المشروع، واقر بأن هيئة الطرق والجسور اخطأت في ارساء عطاء شركة شروني للاستثمار المحدودة قبل زيارة الموقع، واكد ان لجنة التأهيل ستزور مواقع كافة الشركات التي ستتقدم للعطاء ومن ثم تحدد اللجنة من له الحق في إرساء العطاء لتنفيذ مشروع طريق الشبونات السبيل .

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة